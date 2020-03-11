Fabrikadan 130 bin TL'lik oto lastiği çalan şahıslardan 1'i tutuklandı
Kocaeli'de bir lastik fabrikasından yaklaşık 130 bin TL değerinde oto lastiği çalarak satmaya çalıştıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Kocaeli'de bir lastik fabrikasından yaklaşık 130 bin TL değerinde oto lastiği çalarak satmaya çalıştıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre 9 Mart günü Kocaeli'de bir lastik fabrikasından 130 bin TL değerinde araç lastiği çalındığını fark eden fabrika yetkilileri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, lastikleri çaldıkları ve çalıntı lastiklerin satışına aracılık ettikleri belirlenen M.B., Ş.H. ve F.T. adlı 3 şahsı, İzmit ve Körfez ilçelerinde düzenledikleri operasyon ile gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan lastiklerin bir kısmı ise Körfez'de bir depoda bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Ş.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.B. ve F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ
Edinilen bilgiye göre 9 Mart günü Kocaeli'de bir lastik fabrikasından 130 bin TL değerinde araç lastiği çalındığını fark eden fabrika yetkilileri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, lastikleri çaldıkları ve çalıntı lastiklerin satışına aracılık ettikleri belirlenen M.B., Ş.H. ve F.T. adlı 3 şahsı, İzmit ve Körfez ilçelerinde düzenledikleri operasyon ile gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan lastiklerin bir kısmı ise Körfez'de bir depoda bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Ş.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.B. ve F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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