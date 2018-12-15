Fabrikamıza, Çalışan Arkadaşlarımıza Sahip Çıkmak Durumundayız"

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar
, "(Eti-Maden) Çok önemli bir kurumda çalışıyoruz ama maalesef karşılığını alamıyoruz. Geldiğimiz noktada, mutlaka geçmişte olduğu gibi fabrikamıza, burada çalışan arkadaşlarımızın hak ve hukukuna da sahip çıkmak durumundayız." dedi.
Yaşar, bir otelde gerçekleştirilen Petrol-İş Sendikası Bandırma
Şubesi 19. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Bandırma'da kimya sektörünün yapılanmaya başladığını, bu sanayinin ciddi şekilde büyüyeceğini, hem istihdama hem de işçi örgütüne katkı sağlayacağını söyledi.
Borun önemli bir maden olduğunu vurgulayan Yaşar, uzay teknolojilerinin, camın, çimentonun ve pek çok sanayi ürününün ham maddesi olduğunu dile getirerek, " Türkiye
'de yüzde 73 seviyesinde rezervi ülkemizde olan, aslında en az petrol kadar, değerli bir maden." diye konuştu.
Yaşar, 6 bin çalışanı ve cari açığa katkısı ile Eti Maden
'in hatırı sayılır ekonomik karşılığı bulunan bir grup olduğunu belirterek, "Resmi rakamlar bunu söylüyor. 2017'de 2 milyon 200 bin tonla rekor kırmış. Öyle bir işletmeden bahsediyoruz ki şubemizin bağlı olduğu bir işletme 880 milyon dolar satış yapmış. Tamamı neredeyse yüzde 100'ü ihracat. Tamamı ticari açığımıza karşı çok ciddi büyük katkı sağlıyor. Türkiye sıralamasında da ihracatta 15'inci." ifadesini kullandı.
Yaşar, borun stratejik bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Elbette biz özelleştirmeye koşulsuz karşı olan sendikayız ve bu konuda hiç alttan almayan en iyi mücadeleyi yapan sendikayız. Bu mücadelenin hakikaten Türkiye çapında kitabını yazdık diyebiliriz. Borun bu duruma gelmesinde, az önce demin saydığımız kıymetli değerlerin oluşmasında en önemli unsur, çalışanlarımız, işçilerimiz, üyelerimiz. Hepimiz şunun farkında olmalıyız, çok önemli bir kurumda çalışıyoruz ama maalesef karşılığını alamıyoruz. Geldiğimiz noktada, mutlaka geçmişte olduğu gibi fabrikamıza, burada çalışan arkadaşlarımızın hak ve hukukuna da sahip çıkmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:34