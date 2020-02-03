Haberler » 3. Sayfa » Fabrikanın çatısından düşen boya ustası öldü - Haberler

Fabrikanın çatısından düşen boya ustası öldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boya yapmak için çıktığı fabrikanın 10 metre yükseklikteki çatısından aşağı düşen boya ustası hayatını kaybetti.

03.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:09Fabrikanın çatısından düşen boya ustası öldü
'nin ilçesinde boya yapmak için çıktığı fabrikanın 10 metre yükseklikteki çatısından aşağı düşen boya ustası hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde bulunan bir makine fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki boya ustası Çetin Korkmaz, fabrikanın çatısında bulunan iskeleyi boyarken, çatıda bulunan plastik aydınlatma paneline bastı. Panelin kırılması sonucunda Korkmaz, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Korkmaz kanlar içinde kalırken, olayı gören işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri fabrikada inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ve savcı incelemelerinin ardından Korkmaz'ın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
14:26  Kılavuz nasıl yazılır? Klavuz mu, kılavuz mu? TDK'ya göre kılavuz nasıl yazılır? Kılavuz ne demek?
14:05  YKS başvuruları ne zaman? 2020 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS ne zaman yapılacak?
12:34  Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor'a katılan Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli?
12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
4.02.2020 15:56:17