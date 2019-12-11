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Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısında olukları kontrol ederken dengesini kaybedip 6 metre yükseklikten düşen Tugay Engin (43), ağır yaralandı.

11.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:29Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı

BURSA'nın ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısında olukları kontrol ederken dengesini kaybedip 6 metre yükseklikten düşen Tugay Engin (43), ağır yaralandı.

Olay, kırsal Cerrah Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde makine üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Olukları kontrol etmek için fabrikanın çatısına çıkan Tugay Engin, dengesini kaybedip, 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Engin'in düşüğünü gören mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine verdi. Tugay Engin, gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tugay Engin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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