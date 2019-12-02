Haberler » Güncel » Fabrikanın çatısından düşen işçi öldü - Haber

Fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti.

02.12.2019 21:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:25Fabrikanın çatısından düşen işçi öldü
'nin ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya ürünlerinin üretildiği fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın çatısına çıkan Yunus Tamer (42) isimli işçi dengesini kaybederek aşağı düştü. Tamer'i gören arkadaşları yardımına koştu. Tamer'in hareketsizce yattığını gören işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tamer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine intikal eden polis ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Tamer'in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Kartepe, Kocaeli, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:53 FLAŞ - Haber
22:52 Spor adebayor ruhum ve kalbim kayserispor'la kalacak - Haber
22:51 FLAŞ - Haber
22:50 Adana'da bir evde iki ceset bulundu - Haber
22:46 Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı - Haber
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haber
22:03 Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti - Haber
21:11 Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi - Haber
21:00 Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Haber
20:57 Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı - Haber
19:23 Irak'ta sivil görünümlü grupların göstericilere ateş açtığı anlar kameralara yansıdı
18:20 Ankara'da Afgan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu
15:26 ABD'li fast-food devi Burger King, KKTC'de Rum ambargosunu deldi
12:44 Suudi Arabistan'a ait helikopter, Husiler tarafından füzeyle vuruldu
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
2.12.2019 23:01:10