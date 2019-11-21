Haberler » 3. Sayfa » Fabrikanın kalorifer dairesinde patlama: 1 yaralı - Haber

Fabrikanın kalorifer dairesinde patlama: 1 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir fabrikanın kalorifer dairesinde meydana gelen patlamada 1 işçi ağır yaralandı.

21.11.2019 19:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:50Fabrikanın kalorifer dairesinde patlama: 1 yaralı
Sakarya'nın ilçesinde bir fabrikanın kalorifer dairesinde meydana gelen patlamada 1 işçi ağır yaralandı.

Olay, Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir süt fabrikasının kalorifer dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın kalorifer dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 25 yaşındaki Bayram Şadi T. isimli işçi ağır yaralanırken fabrikanın büyük bir kısmı da yıkıldı. Patlama esnasında çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ağır yaralı işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis konu ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Pamukova, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:14 Arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı, tüm arıcılar yardım için seferber oldu
00:22 Arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı, arıcılar yardım için seferber oldu
00:18 Sakarya'daki kazada 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybetti
00:12 Didim'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
00:09 Asker konvoyunda dehşete düşüren görüntülerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
23:33 Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
23:27 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
16:51 Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
14:33 Model Sophia Thomalla sevgilisi Loris Karius hakkında konuştu: Maço bir erkek, yüzüme kapı çarpar
14:23 Ahmet Bulut'tan Falcao ve para açıklaması
13:40 Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı
13:00 Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
11:58 121 yıllık fotoğraftaki kız çocuğu, tartışma yarattı
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
22.11.2019 03:47:09