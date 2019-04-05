Fabrikaya karton getiren tırdan mülteciler çıktı

Fabrikaya karton getiren tırdan mülteciler çıktıTır şoförü benzinlikte uyurken dorseye gizlice binen mülteciler, fabrikada yük boşaltılırken ortaya çıktı
ÇANAKKALE - Çanakkale
'nin Çan ilçesinde bir seramik fabrikasına kağıt ambalaj malzemesi getiren tırın dorsesine kaçak binerek gizlenen 4 Suriyeli mülteci, fabrika güvenlik görevlilerince yakalanarak jandarmaya teslim edildi. 34 FC 5425 plakalı tırın sürücüsü M.B, Çan ilçesine bağlı Etili köyündeki bir seramik fabrikasına Tekirdağ- Çorlu
ilçesinden kağıt ambalaj malzemesi getirdi. Şoför, seramik fabrikasında yükünü indirirken, kağıt ambalajların arasına gizlenen yabancı uyruklu mültecileri fark edince fabrikanın güvenlik görevlilerine haber verdi. Ardından jandarma olay mahalline gelerek soruşturma başlattı. Mültecilerin tırın mola verdiği Keşan
yakınlarında dorseye gizlice bindikleri öğrenildi.Tır şoförü M.B, " Edirne
'nin Keşan ilçesine gelmeden önce bir petrol istasyonunda uyumak için durdum. 20 dakika uyudum, sonra kalkıp buraya geldim. Malı boşaltırken gördüğünüz gibi karton kutularının üzerindeydiler" dedi.
Çan, 3. Sayfa
Kaynak: İHA