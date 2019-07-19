FaceApp Ne Kadar Güvenli? Yaşlandırma Uygulamasını Aslında Görünmez Bir Tehlike İçerebilir!



FaceApp Güvenli mi? Yaşlanayım Derken Kişisel Verileriniz Paylaşılabilir!



Son bir kaç gündür, FaceApp uygulamasının çılgınca kullanıldığına şahit oluyoruz. Sosyal medya hesaplarında bir çok kişinin yaşlandırılmış hali cirit atıyor. Yaşlandırılmış Profil Resimlerinin temel sebebi olan FaceApp uygulaması ne kadar güvenli?



İşin eğlenceli tarafının arkasında kötü niyetli şeyler de olabili mi?



Yüz tanıma sistemlerinin giderek yaygınlaştığı bir dönemde özellikle fotoğraflarınız kötü niyetli kişilerin eline geçerse neler olabileceğini tahmin etmek aslında o kadar da zor değil! Her ne kadar sosyal medya kullanıcıları kişisel fotoğraflarını hiç düşünmeden paylaşıyor olsa da özellikle akıllı telefonlarda uygulamalara verilen izinler, durumu tahmin ettiğinizden de farklı bir boyuta taşıyabilir.



Uygulamayı yükledikten sonra sizden istenen izinlere bakılırsa bu mümkün. Sizin kullanıcı verilerinize ulaşılıp toplanmasına ve bunların uygulamayı yapan şirkete ve iştiraklerinde reklam amaçlı kullanılmasına izin veriyorsunuz!



Rus Wireless Lab tarafından 2017 yılında yayınlanan uygulama FaceApp, en beğenilen özelliği "Yaşlandırma Filtresi – Özelliğiyle" Dikkat çekti.



Akıllı telefonunuza indirdiğiniz uygulama, görüntü işleme teknolojisine sahip ve eldeki fotoğraflara uygun filtrelerle sizi yaşlandırıyor. Bunun terside mümkün, daha gençleşmek isteyenler içinde gençlendirme filtresi var.



Uygulamanın Aldığı İzinler Tehlikeli!



Ücretsiz hizmet sizi aldatmasın, zira resminizi seçtiğiniz anda uygulamanın ücretini ödüyor olabilirsiniz!



Google'ın sizin resimlerini indeksleyip, sizi bir nevi ürün gibi gösteriyorsa, bu uygulamayı kullanmaya başlamadan önce verdiğiniz izinlerle kendinizi bu ürün yerine koymaya müsade ediyor olabilirsiniz.



FaceApp Güvenli mi? Uygulamanın Gizlilik Sözleşmesinden Bir Kesit!



Kamera, çekilen fotoğraflar, videolar gibi bir çok içeriğinize ulaşmaya izin veriyorsunuz.



Kullanıcı içeriğini ve bilgilerini (Çerezler (cookie), log kayıtları, konum ve kullanımdan gelen verilerden fazlası olabilir) FaceApp'in parçası olduğu şirketlerle paylaşabiliriz. Ortaklar bu bilgileri, kendi servisleri ve kullanıcılara verdikleri hizmeti iyileştirmek için kullanabilir.



Ayrıca bilgilerinizi, çerezler, log kayıtları, cihaz tanımlayıcıları ve konum verileri gibi araçlardan gelen bilgileri, hizmet vermemize yardımcı olan üçüncü taraf kuruluşlarla (Servis sağlayıcılar) paylaşabiliriz. Servis sağlayıcılarımıza, 'makul' bir şekilde gerekli olan bilgilerinize erişim sağlanacaktır.



Çerez verileri gibi belirli bilgileri üçüncü taraf reklam ortaklarıyla da paylaşabiliriz. Bu bilgiler, üçüncü taraf reklam ağlarının yanı sıra en fazla ilgi çekeceğine inandıkları hedeflenmiş reklamlar yayınlamasına olanak tanıyacaktır.



Aman Dikkat!

Kaynak: Teknotalk.com