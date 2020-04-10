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Facebook'a Sessiz Mod Özelliği Geldi

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Facebook, yeni özelliğini yayına aldı.

Facebook'ta Bildirimler Sessize Alınabilecek

Yeni gelen sessiz mod özelliği sayesinde bildirimleri sessize alabileceksiniz.

10.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:51
Facebook'a Sessiz Mod Özelliği Geldi
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Facebook , yeni özelliğini yayına aldı.

Facebook'ta Bildirimler Sessize Alınabilecek

Yeni gelen sessiz mod özelliği sayesinde bildirimleri sessize alabileceksiniz. Belirlediğiniz saatler boyunca bildirimler size gönderilmeyecek. Sessiz mod özelliği ile birlikte Facebook'ta geçirdiğiniz süreyi azaltabileceksiniz.

Özellik açık iken uygulamaya giriş yaptığınızda sessiz mod özelliğinin kullanıldığını gösteren mesaj ile karşılaşmaktasınız.

Sessiz modu kullanabilmeniz için ayarlar bölümünde yer alan "Facebook'ta geçirdiğin süre" kısmına gelin. Burada sessiz mod alanını göreceksiniz. Sessiz mod özelliğinin kademeli olarak yayına alındığı söylenmekte. Özelliği göremiyorsanız birkaç gün içerisinde tekrardan ayarlar kısmını kontrol edin.

Sizler Facebook'a gelen sessiz mod özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Facebook, Teknoloji
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