Facebook, Android İçin Yeni Konum Güncellemesini Duyurdu

Konum kontrolleri için sadece tek bir açma/kapama anahtarı bulunduran Android'deki uygulamasını güncelleyen Facebook, bugün itibariyle insanlara konum bilgilerini nasıl toplayacağı ve saklayacağı ile ilgili daha çok seçenek sunacak. Kullanıcıların daha önce seçmiş olduğu ayarlar ise değiştirilmeyecek ve Facebook bu güncelleme sonucunda yeni bilgiler toplamayacak.

Bugüne kadar Yakındaki Arkadaşlar, Güvenlik Durumu Kontrolü gibi özellikleri kullanmak isteyen Facebook Android kullanıcıları, Konum Geçmişini açık konuma getirmek zorunda kalıyorlardı. Bu ayar açık konuma getirildiğinde ise uygulama kullanılmadığında da kullanıcının konumu paylaşılıyor ve Facebook'un kesin konumların bir geçmişini kaydetmesine izin veriliyordu. Bu güncellemeyle birlikte, insanların tek bir açma/kapama seçeneği yerine iki seçeneği olacak. Yeni güncellemeyle birlikte:

Konum Geçmişi ayarlarını daha önceden "açık" olarak ayarlamış kişilerin yeni konum ayarı "açık" olacak. Konum Geçmişini "kapalı" durumuna getirmiş –ya da en başta hiç açmamış– kişilerin yeni arkaplan konum ayarı "kapalı" olacak.

Android için Facebook kullanan ve geçmişte Konum Geçmişini açık olarak ayarlamış herkes yeni kontroller hakkında bilgilendirilerek ayarlarının istedikleri şekilde olup olmadığını kontrol etmeleri istenecek. Konum Geçmişini daha önce hiç açık konuma getirmemiş kişilerin bir şey yapmasına gerek olmayacak.

iOS için Facebook kullanan insanlar için ise hiçbir şey değişmeyecek. Ancak ayarlarının güncel durumunu kontrol etmeleri adına, geçmişte Konum Geçmişini açık olarak ayarlamış herkese benzer bir uyarı gönderilecek.

Kaynak: Bültenler