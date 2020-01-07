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Facebook Bursa'ya ofis açıyor

Facebook Türkiye genelinde İstanbul merkezli 8 ilde ofis açıyor.

07.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:05 Facebook Bursa'ya ofis açıyor
genelinde merkezli 8 ilde ofis açıyor. Ofislerden ilki 13 Ocak'ta 'da faaliyete başlayacak. Dünyanın en büyük sosyal medya araçlarından biri olan Facebook'un hedefi dijital platformda genç girişimciler ortaya çıkarmak.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Facebook'un dünya genelinde 7 şehirde ofis açma kararı aldığını. Türkiye'de TOBB ve Habitat işbirliğinde yapılacak çalışmalar için İstanbul'un belirlendiğini İstanbul'a bağlı olarak ta Bursa başta olmak üzere 8 ilde şubeleşmeye gidildiğini söyledi.

Ticaret Borsası'nın himayesinde ve sivil mimari örneği olan Doğanbey Mahallesindeki binasında oluşturulan ofis 13 Ocak'ta hizmet vermeye başlayacak.

Kurulacak ofisin amacının genç girişimcilere dijital alanda yeni yeni açılımlar sağlamak olduğunu belirten Matlı, bu konu ile ilgili Bursa'daki bir üniversite ile protokol yaptıklarını gençlerin üniversite döneminden başlayarak dijitalleşme temelli iş modellerinin geliştirilmesinin önü açılacak" dedi. - BURSA

İstanbul, Facebook, Türkiye, Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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