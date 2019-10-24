Facebook CEO'su Zuckerberg ABD Kongresinde dijital para projesi Libra konusunda ifade verdi

Facebook CEO'su Mark Zukerberg, sosyal medya devinin planladığı dijital para birimi Libra ile ödeme yapmanın ne kadar güvenli olduğu konusunda Washington'da Kongre üyeleri tarafından sorguya çekildi.

Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ne ifade veren Zuckerberg her ne kadar güvence vermeye çalışsa da Kongre üyeleri, suç örgütleri ve teröristler tarafından kötüye kullanılabileceği gerekçesiyle Facebook'un planladığı ödeme sistemini eleştiri yağmuruna tuttu.

Zuckerberg ayrıca geçmişte ABD'deki iletişim denetleme kurumlarına yalan söylemekle suçlandı.

Hükümetin onayını almadan Libra planının uygulamaya konmayacağını belirten Zuckerberg, 28 kurucu üyeli Libra Birliği aksini yapmaya kalkışırsa birlikten ayrılacağını söyledi.

Libra projesi son bir aydır zorlu bir dönemden geçiyor. Aralarında Mastercard, Visa, eBay ve PayPal'ın da bulunduğu 8 kurucu üye Libra Birliği'nden çekildi.

G7 üyesi ülkeler, Facebook'un güvenli olduğunu kanıtlayıp güvence vermemesi halinde Libra'yı bloke edeceklerini açıkladı.

Dijital para birimi Libra konusunda kara para aklamada kullanılması, küresel finansal sistemi sekteye uğratma, kullanıcı verileri konusunda Facebook'a aşırı kontrol hakkı verme gibi endişeler dile getiriliyor.

Bu çekinceleri anladığını, ancak Libra konusunda diretmekte kararlı olduğunu ifade eden Zuckerberg, Libra'nın "Amerikan icadı"nın iyi bir örneği olduğunu ve dünyada banka hesabı olmayan bir milyarı aşkın insanın hayatını kolaylaştıracağını söyledi.

Ayrıca Libra Birliği'ni kontrolü altında tutmayacağını, beş kişilik yönetim kurulunda sadece bir üyesi olacağını vurguladı.

Ancak Zuckerberg'in ifadelerini kuşkuyla karşılayan Kongre üyeleri, Facebook'un veri koruma gibi konulardaki geçmiş zaafları üzerinde durdu.

Komitenin Demokrat partili başkanı Maxine Waters, Facebook'un anti-tröst soruşturmalara konu olduğunu, Rusya'nın ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesine izin verdiğini ifade etti.

2,7 miyar kullanıcısı ile Facebook'un "belki de kendisini hukukun üstünde gördüğünü" belirten Waters, Libra projesinde daha ileri gitmeden önce sosyal medya devinin mevcut zafiyetlerini gidermesinin herkesin yararına olacağını kaydetti.