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Facebook, COVID-19 Bilgi Merkezi'ni Türkçe olarak hayata geçirdi

Facebook, T.C. Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok yerel ve küresel sağlık kuruluşunun COVID-19 ile ilgili paylaştığı en güncel bilgilerin ve kaynakların yer aldığı "COVID-19 Bilgi Merkezi"ni Türkçe olarak hayata geçirdiğini duyurdu.

30.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:43
Facebook, COVID-19 Bilgi Merkezi'ni Türkçe olarak hayata geçirdi

Merkez, aynı zamanda bireylerin sağlıklı kalmaları ve ailelerini ve topluluklarını desteklemeleri için alabilecekleri önlemleri de paylaşıyor.

Takibe başlanabilmesi için Türkiye 'deki Facebook kullanıcılarının haber kaynaklarının en üstünde belirecek olan Koronavirüs (COVID-19) Bilgi Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi küresel sağlık kuruluşları tarafından paylaşılan gerçek zamanlı güncellemelere ve sosyal mesafe ve COVID-19'un yayılmasını önleme ile ilgili yardımcı makalelere, videolara ve gönderilere yer verecek.

Merkezin en üstünde yer alan ana istatistikler ve hem küresel, hem de bölgesel haber başlıkları günlük olarak güncellenecek. Kullanıcılar, sağlık kuruluşlarının paylaştıkları son güncellemelerle ilgili bildirim almak ve bunları haber kaynaklarında görebilmek için merkezi takip edebilecek.

İnsanları korumak ve bilgilendirmek adına COVID-19 ile ilgili güvenilir bilgileri desteklemeyi en büyük öncelikleri haline getirdiklerini dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, şöyle konuştu: "COVID-19 salgınının dünyanın dört bir yanındaki etkilerini görmeye devam ettiğimiz bu dönemde, insanların güvenilir sağlık kuruluşlarının paylaştığı doğru ve resmi bilgilere erişmelerini sağlamayı en önemli önceliğimiz ve odağımız haline getirdik. Bu doğrultuda, aralarında T.C. Sağlık Bakanlığı da olmak üzere birçok yerel ve küresel sağlık kuruluşu ile işbirliği yaparak Türkiye'deki kullanıcılarımızın haber kaynaklarında görebilecekleri ve Türkçe olarak erişebilecekleri Koronavirüs Bilgi Merkezi'ni hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü gibi önemli sağlık kuruluşlarından gelen güvenilir bilgilere ülkemizde servislerimizi kullanan herkesin en hızlı şekilde erişebilmesi adına gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."

Facebook, geçtiğimiz hafta Türkiye'deki Facebook kullanıcılarını platform üzerinden Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesine yönlendiren "Koronavirüsün Yayılmasını Önlemeye Yardımcı Ol" başlıklı açılır iletiyi hayata geçirdiğini duyurmuştu. Şirket, aynı zamanda platformlarında koronavirüs ile ilgili yanlış ve zararlı bilgilerin yayılmasını engellemek adına Sağlık Bakanlığı'na finansal ve teknik destek de sunuyor.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Facebook, Türkiye, Güncel
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