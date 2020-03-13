Facebook, Gana ve Nijerya'da Rusya bağlantılı 203 sayfayı sildi
Sosyal medya platformu Facebook, Gana ve Nijerya'da ABD'yi hedef alan Rusya bağlantılı 203 sayfayı kapattı.
13.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:16
Sosyal medya platformu Facebook , Gana ve Nijerya 'da ABD'yi hedef alan Rusya bağlantılı 203 sayfayı kapattı.
Facebooktan yapılan yazılı açıklamada, sivil toplum kuruşları veya kişisel bloglar gibi görünen, Rusya merkezli olduğu tespit edilen 49 Facebook hesabı, 69 sayfa ve 85 Instagram hesabının silindiği belirtildi.
Hesapların, siyahilerin tarihi, başarıları ve moda gibi konulara ilişkin haberleri paylaştığı ifade edilen açıklamada, Rusya bağlantılı bu hesaplardan ABD politikalarına eleştiriler, Amerikan polisinin vahşeti ve adaletsizlikle ilgili konularda da paylaşımlar yapıldığı kaydedildi.
Facebook, kapatılan hesaplardan yapılan bazı paylaşımları resmi internet sitesinden de yayımladı.
Facebooktan yapılan yazılı açıklamada, sivil toplum kuruşları veya kişisel bloglar gibi görünen, Rusya merkezli olduğu tespit edilen 49 Facebook hesabı, 69 sayfa ve 85 Instagram hesabının silindiği belirtildi.
Hesapların, siyahilerin tarihi, başarıları ve moda gibi konulara ilişkin haberleri paylaştığı ifade edilen açıklamada, Rusya bağlantılı bu hesaplardan ABD politikalarına eleştiriler, Amerikan polisinin vahşeti ve adaletsizlikle ilgili konularda da paylaşımlar yapıldığı kaydedildi.
Facebook, kapatılan hesaplardan yapılan bazı paylaşımları resmi internet sitesinden de yayımladı.
Kaynak: AA
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