Facebook
Haberiyle Bitcoin Zirve Yaptı
Bitcoin için işler rayına girmiş görünüyor. Zira sosyal medya platformu Facebook'un kendi dijital parasını kullanıma sunma planları, Bitcoin'e olan güveni arttırıyor. Facebook Haberiyle Bitcoin 9 bin doları aştı.
Bir süredir Facebook'un kendi kripto parasını kullanıma sunacağı konuşuluyordu. Ancak bu söylentiler giderek ayyuka çıktı. Bu haberlerin etkisiyle bir yılın en yüksek seviyesine tırmandı.
Kripto para denilince ilk akla gelen Bitcoin, Facebook Inc.'in dijital bir para kullanıma sunacağı yönündeki haberlerin etkisiyle 9 bin doları aşarak Mayıs 2018'den beri en yüksek seviyesini gördü.
Kripto paralar sosyal medya devinin milyarları bulan kullanıcı kitlesi ile daha fazla kullanım alanı bulacak. Bu sayede kripto paralar üzerindeki soru işaretleri ve güvensizlik etkisi giderek azalacak. Bu iyimserliği arttıran olaylar haliyle Bitcoin'e Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördürdü.
Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin, Cuma günü geç saatlerden bu yana yüzde 9.4 yükseldi ve Londra
saatiyle 09: 30'da 9,215 dolardan işlem gördü. Rakip dijital paralar da tırmandı, Litecoin yüzde 5 değer kazandı, Ethereum
ise yüzde 5.5 yükseldi.Asya
'da kripto paralarla bağlantılı hisse senetleri değer kazandı. Remixpoint Inc. yüzde 6 yükseldi. Monex Group Inc. ve Ceres Inc. Tokyo
seansını yüzde 2'nin üzerinde yükselişle tamamladı. Seul
'de listeli Vidente Co.yüzde 2.7 tırmandı.
Capital Link International CEO
'su Brett McGonegal, Baloomberg Television ile gerçekleştirdiği mülakatta "Yalın
gerçek şu ki insanların bir çeşit güvenli liman ya da hedge aradığı bir dönemde para, Bitcoin'e doğru yolunu buldu." dedi ve kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e ilgi göstermeye başlaması durumunda kripto paranın "çok daha yukarı gideceğini" sözlerine ekledi.