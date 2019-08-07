Facebook
, Instagram
ve WhatsApp Dünyanın bazı bölgelerinde Yine Çöktü
Söz konusu sosyal medya hizmetlerini kesintiye uğratan bir dizi sorunlar devam ediyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp Çöktü (Yine), bu konuda bir çok şikayet haberi dünya genelinde geliyor.
Facebook hala dünyanın bir çok yerine yayılmış kesintileri engelleyemiyor. 4 Ağustos sabahı dünyanın bir çok yerinde Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarında çeşitli derecelerde kullanılamadığına dair şikayetler ortaya çıktı.
Yine de pazar, pazartesi sabahı belki de isteyeceğiniz en son şey bu olsa gerek.
Hızlı bir şekilde büyümeye devam eden Facebook, son aylarda sunucularında ciddi yenilemelere gidiyor. Bunun sebebi yaşanan skandallar, güvenlik politikalarındaki değişiklikler vs. hepsi olabilir. Şu anda 2.4 Milyar aktif kullanıcı ve 2.7 milyarda bu üç uygulamayı indirmiş ve cihazlarına yüklemiş kullanıcı sayısı var.
Dünyanın en geniş altyapısına sahip şirket için bile uğraşması gereken ciddi bir talep var.
Downdetector.com(Instagram)