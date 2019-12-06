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Facebook, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça hesabını kapattı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olarak gösterilen Facebook, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı.

06.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:44

medyasında yer alan haberlerde, 'un "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle bir süre önce askıya aldığı Hamaney'in 100 binden fazla takipçisi bulunan Arapça hesabını kapattığı belirtildi.

INSTAGRAM DA KAPATMIŞTI

Sosyal medya platformu Instagram da, nisan ayında ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu resmen yabancı terör örgütleri listesine almasının ardından Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, Silahlı Kuvvetler İnsan Kaynakları İdaresi Başkanı Musa Kemali ve bir dönem Devrim Muhafızları'nda görev yapan eski Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı İzzetullah Zergami'nin hesaplarını kapatmıştı.

Instagram, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, 888 bin takipçisi bulunan hesabını da kapatmıştı.

Facebook, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça hesabını kapattı

Ayetullah Hamaney, Facebook, İran, Teknoloji, Dünya, Güncel


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