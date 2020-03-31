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Facebook, İşletmelere 100 Milyon Dolar Yardım Yapacak

Hemen hemen her ülkede görülen yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle işletmeler ekonomik açıdan çok zor bir dönem geçiriyor.

31.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:49
Facebook, İşletmelere 100 Milyon Dolar Yardım Yapacak
Hemen hemen her ülkede görülen yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle işletmeler ekonomik açıdan çok zor bir dönem geçiriyor. Facebook , zor durumdaki işletmelere yardım etmek için kollarını sıvadı. Facebook, 30 ülkede yer alan 30 bin küçük işletmeye 100 milyon dolar yardım yapacağını duyurdu.

Business Insider'da yayınlanan bir habere göre Facebook, 30 ülkede bulunan 30 bin küçük işletmeye yardım yapacak. Konu ile ilgili açıklama Facebook COO'su Sheryl Sandberg'den geldi. Sandberg, yaptığı açıklamada, bu proje kapsamında seçilen küçük işletmelere antik bağışı ve reklam kredisi verileceğini belirtti.

Başvuru Süreci Ne Zaman Başlayacak?

Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular önümüzdeki hafta alınmaya başlanacak. Facebook, başvuru kriterlerini ise önümüzdeki günlerde açıklayacak. Başvuru kriterlerine sahip olan işletmeler, Facebook tarafından yapılacak yardıma başvuru yapabilecek.

Facebook Business sayfası üzerinden henüz başvurular alınmaya başlanmadı ancak bu web sitesi üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.
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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Business Insider, Facebook, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Facebook, İşletmelere 100 Milyon Dolar Yardım Yapacak - Haberler

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