Facebook, Koronavirüs Bilgi Merkezi'ni Türkçe olarak kullanıma sundu
Facebook, Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok yerel ve küresel sağlık kuruluşunun koronavirüs ile ilgili paylaştığı en güncel bilgilerin yer aldığı Koronavirüs Bilgi Merkezi'ni Türkçe olarak kullanıma sundu.
30.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:17
Facebook , Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok yerel ve küresel sağlık kuruluşunun koronavirüs ile ilgili paylaştığı en güncel bilgilerin yer aldığı Koronavirüs Bilgi Merkezi'ni Türkçe olarak kullanıma sundu.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Facebook, Ekonomi