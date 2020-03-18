Facebook koronavirüs salgınıyla ilgili bazı haberleri yanlışlıkla blokluyor
Facebook’un istenmeyen haberleri önlemeye yönelik otomatik moderatörünün bu yanlışlığa sebep olduğu bildirildi
18.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:12
Sosyal medya platformu Facebook 'un, bazı medya kuruluşlarının yeni tip koronavirüs Covid-19 ile ilgili yaptığı haberleri yanlışlıkla otomatik olarak blokladığı ortaya çıktı. Bloklanan haberler arasında bir çok bilinen medya sitesi var. Facebook'un istenmeyen haberleri önlemeye yönelik otomatik moderatörünün bu yanlışlığa sebep olduğu bildirildi. Facebook hatayı düzeltmek için çalışmalara başladı.
Hata, kullanıcıların Facebook'ta paylaştığı haberlerin başka kişiler tarafından görülmesini engelliyor. Sadece gönderiyi yapan kişi kendi paylaşımını görebiliyor.
Hata, kullanıcıların Facebook'ta paylaştığı haberlerin başka kişiler tarafından görülmesini engelliyor. Sadece gönderiyi yapan kişi kendi paylaşımını görebiliyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Facebook, Dünya
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