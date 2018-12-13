KAYSERİ'de jandarmanın bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 393'ü Facebook
logolu, bin 50'si ise domino taşı desenli 1443 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
?İl Jandarma
Komutanlığı Asayiş ekipleri Kayseri- Ankara
karayolu üzerinde yaptığı uygulama kapsamında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada bin 50 domino taşı desenli, 393 ise sosyal medya platformu Facebook logolu ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Kayseri
13 Aralık 2018 Perşembe 11:14