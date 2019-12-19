Haberler » Güncel » Facebook, markalı içerik politikalarında güncellemeler yaptığını açıkladı - Haber

Facebook, markalı içerik politikalarında güncellemeler yaptığını açıkladı

Eylül ayında zayıflama çayları ve benzer ürünlerin reklamlarının 18 yaş altına gösterilemeyeceğini açıklayan Facebook, topluluğunun güvenliğini artırmak için yeni yılda atılacak adımları duyurdu.

19.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:56 Facebook, markalı içerik politikalarında güncellemeler yaptığını açıkladı

ve platformlarını bünyesinde barındıran Facebook şirketi, markalı içerik politikalarını reklam politikalarına paralel olacak şekilde güncelledi. Yapılan güncelleme kapsamında alkol, tütün, silah, sağlık takviye ürünleri gibi belirli kısıtlanmış malların tanıtımıyla ilgili daha belirgin kurallar olacak.

Facebook'un reklam politikalarına göre elektronik sigara, tütün ürünleri ve silah reklamları yapılamıyor. Güncellemelerle birlikte markalı içeriklere de aynı kural uygulanacak. Zayıflama ürünleri gibi ürünlerin tanıtımını yapan markalı içerikler için özel kısıtlar getirilecek. Bu güncellemelerle birlikte Facebook, içerik üreticilerine gönderilerinin görüntülenmesine yaş sınırı getirme olanağı gibi yeni araçlar da sunacak.


Instagram, Facebook, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18   Tekirdağ'da "Afet Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı - Haber
16:18   Uçuruma devrilen otomobilde yaralanan kadının çocuğu evde ölü bulundu - Haber
16:18   "Şehri Sultandan Kareler" Ulusal Fotoğraf Yarışması - Haber
16:18   Zihinlerinde canlandırıp AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladılar - Haber
16:18   Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:22   Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
19.12.2019 16:22:07