Facebook Messenger 'Unsend' Özelliğini Başlatıyor

Facebook
Unsend Özelliği, Gönderdiğini Geri Al Özelliğini Başlatıyor
Facebook, Messenger kullanıcılar içinde bir anlamda gönderdikleri mesajları geri almalarını sağlayacak özelliğini devreye alması pek uzun sürmedi. WhatsApp'tan bildiğimiz yanlışlıkla veya göndermekten vazgeçilen mesajları silinmesini ve hiç gönderilmemiş gibi olmasını sağlamaya yönelik özellik şimdi kullanımda.
Facebook Unsend Özelliği mümkün olan en kısa sürede diğer ülkelerin uygulamalarında da güncellenecek. İlk olarak Bolivya
, Kolombiya
, Litvanya
ve Polonya
'daki Android ve iOS kullanıcıları bu özellikten faydalanacak. Facebook Messenger
Unsend Özelliği Nasıl Çalışıyor?
Gönderdiğiniz mesajı geri almak – Unsend Gönderilmemiş gibi yapmak için 10 dakikanız var. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Facebook özellikle tacizcilerin bu özelliği kullanıp istismar etmelerini engellemek içinde Unsend konumuna alınmış mesajları kısa bir süre içinde saklar.
Sadece bu değil şirket, şifrelenmemiş mesajların veya sohbet konularının tamamının son kullanma tarihlerini ayarlamayı içeren daha fazla özellikli özellikler planlıyor. Söz
konusu Facebook Messenger Unsend özelliğin eklenmesi ile yöneticilerin konuşmalarının gizli tutulması gibi bir çok şekilde gizlilik konusunda kullanıcılara yardımcı olabilecek bir özellik bu.
Facebook Messenger,Facebook
17 Kasım 2018 Cumartesi 03:14