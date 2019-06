Facebook Neden Bir Akıllı Telefon Üretmiyor?

Kaynak: WebTekno

Gizlilik ihlalleri konusunda tarihin en büyük skandallarını yaşatan Facebook, hala günümüzün en güçlü şirketlerinden birisi. Her ne kadar son yıllarda antipatiyi üzerine toplasa da şirketin yazılım ve özellikle reklamcılık dünyasındaki etki alanı giderek artıyor.Facebook'un gelecek planları arasında skandallara neden olan her şeyi ortadan kaldırmak, daha fazla kullanıcıya hitap etmek var. WhatsApp ve Instagram gibi popüler uygulamalarla, alternatifsiz pazarlarda lider konumda. Peki Facebook, neden bir akıllı telefon üretimiyor?Aslına bakarsanız bu soru, 2010'lu yılların başından bu yana soruluyor. Şimdi tekrar gündeme gelmiş olmasının ardında ise mantıklı bir neden yatıyor. F8 2019 konferansında yeni bir akıllı ev cihazı olan Facebook Portal tanıtıldı. Portal, ev sakinlerinin haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak için üretilen bir cihaz. Akıllı telefondan hallice geliştirilen, Facebook'a bağlı tüm hizmetleri kullanabileceğiniz bir ev telefonu gibi düşünün… Ne kadar başarılı olur bilinmez, ancak Facebook'un akıllı telefon üretebileceğine dair somut bir kanıt.Akıllı telefonlar yaygınlaşmadan önce AT&T gibi bazı büyük mobil operatörlerle anlaşan Facebook, aslında bu işe bir dönem oldukça sıcak bakıyordu:Yukarıdaki telefon, Facebook'un uygulamasına özel bir arayüze sahipti. Mobil internet ağıyla basit şekilde Facebook kullanabiliyordunuz. Nitekim akıllı telefonlar yaygınlaşınca, bu tarz cihazlara ihtiyaç kalmadı. Benzer şekilde HTC ve Nokia gibi üreticileri üzerinde özel Facebook tuşuna sahip cihazları bile üretimden kaldırıldı.Takvimler 2013 yılını gösterdiğinde Facebook'un ana uygulamasında 1 milyar kullanıcısı vardı. Mark Zuckerberg, beklenen Facebook Phone projesini şu açıklamayla sonlandırdı:"Eğer bir telefon üretirsek, kendi kullanıcılarımızın sadece %1 ila 2'sine ancak ulaşabiliriz. Bu bizim için mükemmel bir sonuç olmaz. Asıl amacımız çoğu telefonu aslında bir Facebook telefonuna dönüştürmek."Mark Zuckerberg'in bu açıklaması, o dönem tanıtılan Facebook Home uygulamasıyla eş zamanlı olarak gelmişti. Şirket, akıllı ev sistemleriyle, ev ortamında da telefonumuzdan uzaktayken Facebook'tan kopmamamızı hedeflemişti.OEM olmak ciddi bir iş:Bir yazılım şirketi için "Orijinal Ekipman Üreticisi" olmak çok ciddi bir iş. Bunun en bilinen örneği Apple. Özünde bir yazılım firması olan şirket, kendi kapalı işletim sistemlerinin çalışabileceği elektronik cihazlar üretiyor. Nitekim bu cihazları kendi fabrikasında değil, anlaşma yaptığı fabrikalarda üretiyor. Hatta merkezi olan ABD'de bile değil, Çin'de üretiyor. Bir bakıma ABD'ye kendi ürünlerini bile ithal olarak sokuyor.Facebook'ın yazılım işlerinden odağını alıp akıllı telefon üretmesi için başka teknoloji devleriyle de anlaşması gerek. Google ile anlaşmayıp Android'i kullanmazsa geriye bir tek çıkar yolu kalıyor. O da kendi işletim sistemini üreterek, Apple gibi olmak. Facebook bu arazinin çoktan sahibinin olduğunu biliyor. Dolayısıyla çok da sert rekabetin olmadığı akıllı ev sistemlerine kafa yoruyor. Facebook Home projesi yerini Facebook Portal'a bıraksa da bu strateji devam ediyor.Facebook PortalSonuç olarak Zuckerberg'in bundan 6 yıl önce yapmış olduğu "Her telefonu Facebook telefonu yapacağız" açıklaması, büyük oranda gerçekleşmiş durumda. İnsanlar Facebook'u bıraksalar Instagram, Instagram'ı da bıraksalar WhatsApp kullanıyorlar. Bütün Facebook ürün ve hizmetlerini bırakanların sayısı oldukça az, bu durumda Facebook'u hiç etkilemiyor. Instagram'ın aktif kullanıcısı sayısıyla yakında Facebook ana uygulamasını geride bırakacağı söyleniyor.Bakalım önümüzdeki süreçte neler göreceğiz. Şimdilik Facebook'un hedefinde evlerimize girmek var. Bir telefon üretmeden cebimize girmiş olduklarını da görmek zor değil.Kaynaklar: Business Insider