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Facebook sanal dolandırıcılık için kullanılan markalar arasında dünya birincisi

Sanal çözümler konusunda dünya lideri şirketlerden biri olan Check Point Yazılım Teknolojileri firması 2019 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşen sahte e-posta yoluyla şifre çalma veya dolandırma (phishing) vakalarına dair bir rapor yayınladı.

07.02.2020 19:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:11Facebook sanal dolandırıcılık için kullanılan markalar arasında dünya birincisi
Sanal çözümler konusunda dünya lideri şirketlerden biri olan Check Point Yazılım Teknolojileri firması 2019 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşen sahte e-posta yoluyla şifre çalma veya dolandırma (phishing) vakalarına dair bir rapor yayınladı. Buna göre siber hırsızlar ve dolandırıcılar için açık ara en karlı marka.

Rapora göre başta kredi kartı ve diğer ödeme türü bilgileri gibi farklı kişisel verileri çalmak için dünya çapında en çok taklit edilen markalar sırasıyla şunlar Açıklaması
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Facebook, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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