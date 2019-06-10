Facebook, 'Stalk' Yapanların Maskesini Düşürecek Yeni Özelliğini Ekledi

Instagram
'ın hayatımıza girmesiyle birlikte ortaya çıkan "Çift tıklama, öyle yapınca beğeniyor" kavramı artık Facebook
'ta da karşınıza çıkacak. Sosyal medya devi Facebook, fotoğrafa çift tıklayınca beğenme özelliğini deyim yerindeyse 'sessiz sedasız' bir şekilde sistemine ekledi.
Sosyal medya uzmanı Matt Navarra, özelliği fark ettikten sonra özelliği Twitter
üzerinden paylaştı ve bir ekran görüntüsü almayı da ihmal etmedi.
"Yeni! Facebook artık iOS'ta paylaşımlara çift tıklayınca beğenmenize olanak tanıyor"
Bu özellikle birlikte Facebook'un kullanımı Instagram'a fazlasıyla benzeyecek olsa da Facebook üzerinden başkalarının profilini gizlice ziyaret eden, son zamanlarda 'stalker' adını verdiğimiz kullanıcılar bu durumdan fazlasıyla olumsuz bir şekilde etkilenecek.
Özellik şu an için iOS'ta bulunuyor olsa da yakın zamanda Android sürümüne de gelmesi bekleniyor.
Kaynak: WebTekno
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