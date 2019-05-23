Facebook'ta firari sanık ile polis arasında pazarlık: 15 bin beğeniye teslim olmayı kabul etti

Kaynak: Euronews.com

Amerika Birleşik Devletleri'nde firari bir sanıkla polis arasında sosyal medya üzerinden yapılan pazarlıkta taraflar 15 bin beğeniye el sıkıştı.Jose Simms adlı 29 yaşındaki bir sanık, hakkında açılan bir davada duruşmaya katılmadığı için polis tarafından aranıyordu. Facebook üzerinden polisle iletişime geçen Simms, hakkındaki 'aranıyor' ilanının 20 bin beğeni alması koşuluyla teslim olacağını söyledi. Pazarlık sonucu taraflar 15 bin beğenide anlaştı.