Facebook
'ta Ne Kadar Zaman Geçirdiğinizi Şimdi Kontrol Edebilirsiniz!
Facebook'ta Geçirdiğiniz Süreyi Kontrol Etmenize Yardımcı Olacak Özellik Kullanıma Sunuldu! Your Time On Facebook Ne İşe Yarar?
Facebook, uygulamasında geçirdiğiniz süreyi izlemek için bir kontrol paneli başlattı. İlk olarak, Haziran ayında Facebook'un mobil uygulamasında geçirdiğiniz süreyi izlemenize ve yönetmenize yardımcı olacak bir özellik üzerinde çalıştığını belirtmiştik. Şirket Ağustos ayında kullanıma sunmayı duyurmasına rağmen bir gecikme yaşansa da nihayet şimdi kullanıma sunuldu.
Geçtiğimi hafta Instagram
'da tanıtılan "Your Activity" – "Etkinliğiniz" özelliği gibi; Your Time on Facebook panosu da, geçtiğiniz hafta boyunca sosyal ağın uygulamasında ne kadar zaman harcadığınızı gösteren bir grafik görüntüler.
Your Time on Facebook – Facebook'taki Süreniz Nasıl Kullanılır?
Özelliğe erişmek için Android veya iOS üzerinden açtığınız uygulamanın sağ üst köşesindeki Hamburger iconuna tıklamanız, Ayarlar ve Gizlilik Bölümüne Gelmeniz yeterlidir. Your Time on Facebook bölümünü burada görebilirsiniz.!
Ayrıca belirttiğiniz günlük zaman geçirme ayarlarını geçtiğinizde sizi uyarması için hatırlatıcılar koyabilirsiniz. Söz
konusu bildirimler ise şöyle görünüyor.
Haber Feed'lerini küçültebilir, arkadaşlarınızın sayfalarını takip edebilirsiniz. Bu özellik iyi düşünülmüş ve onları takip etmekten vazgeçmek için avatarlara dokunman yeterli.
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