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Facebook'ta İlginç Etkinlik! 5 Yıl Sonraki Davet Karantinaya Denk Geldi

Sosyal medya platformu Facebook'ta 2015 yılında oluşturulan bir etkinlik, 5 yıl sonra katılımcılarına davet bildirimi gönderecekti.

15.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:53
Facebook'ta İlginç Etkinlik! 5 Yıl Sonraki Davet Karantinaya Denk Geldi
Sosyal medya platformu Facebook 'ta 2015 yılında oluşturulan bir etkinlik, 5 yıl sonra katılımcılarına davet bildirimi gönderecekti. Davet 2020'de tam da coronavirüs salgını sebebiyle karantina günlerine denk geldi.

2015 yılında oluşturulan etkinliğe yüz binlerce kişi katılmıştı. 'Gelecekteki kendime not' şeklinde düzenlenen etkinlik, tam 5 yıl sonra gelecek bildirim ile insanlara hatırlatma yapacaktı. Etkinliği hatırlayan insanlar 5 yıl içinde nelerin değiştiğini konuşacaktı. Hatta etkinlik sayfasında bir program yapılarak büyük bir buluşma düzenlenmesi de planlanıyordu.

Etkinlik Karantinaya Denk Gelince Ertelendi

Fakat 2020'ye gelindiğinde işler beklenildiği gibi gitmedi. Etkinlik coronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerine denk geldiği için 2 yıl sonrasına ertelenmesine karar verildi. 2022'ye ertelenen etkinlik sonrasında kullanıcılar, "Bu kadarını tahmin etmiyordum.", "5 yıl içinde geldiğimiz nokta inanılmaz." şeklinde yorumlar paylaştı.

Elbette 5 yıl içinde dünyada nelerin yaşanacağını ve salgın bir hastalığın geleceğini tahmin edemezdik (Aslında Ertan Özyiğit gibi bazı uzmanlar 2020'de böyle bir salgın hastalığın gelebileceğini defalarca söylemiş). Kısa süre içerisinde bu zorlu süreçten kurtulup, yine eskiden olduğu gibi hep birlikte sağlıklı ve mutlu günler göreceğimizi umut ediyoruz.

Ancak güzel günler gelene kadar tedbiri elden bırakmamalı ve mümkün olduğunca evde kalmaya özen göstermeliyiz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Karantina, Facebook, Teknoloji
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