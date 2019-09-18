Facebook'ta DEAŞ ve El Kaide bağlantılı sayfaların otomatik olarak oluşturulduğu ortaya çıktı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan ihbarlarda, Facebook'ta terör örgütlerinin iletişimlerini kolaylaştırdığı iddia edilen sayfaların olduğu belirtildi. Örgüt veya üyelerinin propagandasını yapan sayfaların otomatik olarak oluşturulmasında Facebook'un doğrudan sorumluluğu olmasa da bu tür sayfaların kontrol yetersizliği nedeniyle çoğaldığı iddia ediliyor.

"TESPİT EDİLİNCE KALDIRILIYOR"

ABD Ticaret, Bilim ve Ulaşım Komisyonu'nda yapılacak oturumda senatörlerin, sosyal medya şirketlerinin yöneticileriyle bu konuyu görüşmeleri bekleniyor. Facebook'un güvenlik temsilcisi Monika Bickert de senatörlerin sorularını yanıtlayacak. Güvenlik zafiyeti ile ilgili açıklama yapan Facebook sözcüsü, otomatik olarak oluşturulan grup sayfalarının kontrolünün daha zor olduğunu, diğer sayfaların aksine kullanıcıların burada yorum yazıp paylaşımda bulunamadığını ifade etti. Sözcü şirketin kurallarına uymayan içeriklerin tespit edildiğinde hemen kaldırıldığına dikkat çekti.

Facebook'un güvenlik temsilcisi Monika Bickert

AYRIMCILIĞI ENGELLEME KARARI ALMIŞTI

Facebook tüm platformlarında beyaz milliyetçiliği ve ayrımcılığı engelleyecek. Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırılarının canlı yayınlanmasına engel olmadığı için yoğun şekilde eleştirilen sosyal medya devi Facebook tüm platformlarında beyaz milliyetçiliği ve ayrımcılığı engelleme kararı almıştı.

YENİ ZELANDA'DAKİ KATLİAM GÖRÜNTÜLERİ ENGELLENMEMİŞTİ

15 Mart'ta Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki ayrı camiye cuma namazı esnasında düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi hayatını yitirmişti. 20 kişinin de yaralandığı olayda saldırgan olay görüntülerini canlı olarak Facebook üzerinden paylaşmıştı. 17 dakika süren canlı yayının Facebook tarafından engellenmemesi uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini toplamıştı.