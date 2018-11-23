23 Kasım 2018, 15:06
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Facebook'ta Kendisini Engelleyen Kız Arkadaşının Boğazına Bıçak Dayadı

KKTC'de başta Facebook olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarından kendisini engelleyen kız arkadaşına sinirlenen Metin Gül isimli genç, eline geçirdiği ekmek bıçağıyla dehşet saçtı.

KKTC'de Metin Gül, kız arkadaşını Facebook'ta kendisini engellediği gerekçesiyle boğazına bıçak dayayarak ölümle tehdit etti. Ülkede kaçak kaldığı ortaya çıkan Gül, tutuklanarak cezaevine konuldu.

ENGELLENİNCE BIÇAĞA SARILDI

Lefkoşe'ye bağlı Alaköy'de önceki gece yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti; Metin Gül, kız arkadaşı H.U. ile sosyal medya hesabı Facebook'ta başka erkekler ile konuştuğu gerekçesiyle tartıştı. H.U. da Metin Gül'ü başta Facebook olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarında engelledi. Bu duruma sinirlenen Metin Gül, eline aldığı ekmek bıçağı ile H.U.'nun misafir olarak bulunduğu evi bastı. Elindeki bıçağı H.U.'nun boğazına dayayarak, "Facebook'tan engellemeyi kaldırmazsan seni öldürürüm, öldüreyim mi seni?" şeklinde tehdit etti.

"YAPTIKLARIMDAN DOLAYI ÖZÜR DİLİYORUM"

Olayın ardında H.U. polise şikayetçi oldu. Gül, gözaltına alındı ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Polis, mahkemeye, Metin Gül'ün KKTC'de kaçak olarak bulunduğunu, serbest kalması halinde kıskançlık nedeniyle kız arkadaşını öldürme olasılığı olduğunu bildirdi. Mahkeme de ifadesinde "Yaptıklarımdan dolayı özür diliyorum" diyen Gül'ü tutukladı.

Metin Gül,Facebook
23 Kasım 2018 Cuma 15:06



YORUMLAR (3)
BATTALGAZİ: Memlekette bin olayın 990 tanesinde sakallı nesil var. sakalınız dan utanın eskiden o sakalı taşıyacak yaştakilerle,din ve üniversite görevlileri sakal bırakırdı birde azınlık ayyaşlar. şimdi her çeşitte var.
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BATTALGAZİ: Memlekette bin olayın 990 tanesinde sakallı nesil var. sakalınızdan utanın eskiden o sakalı taşyacak yaştakilerle,din ve üniversite görevlileri sakal bırakırdı birde azınlık ayyaşlar. şimdi her çeşitte var.
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MOSSİ: millet paranoyak oldu bu sosyal medya yüzünden. ulan önceden dahili telefon ve mektup kartları vardı. ne günlerdi beee
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