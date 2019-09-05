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Facebook'ta yüz milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren güvenlik açığı

Facebook sunucularındaki güvenlik açığı nedeniyle kayıtlı milyonlarca kullanıcının telefon bilgilerinin internette kolayca bulunabildiği ortaya çıktı.

05.09.2019 09:19 Facebook'ta yüz milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren güvenlik açığı
Facebook sunucularındaki güvenlik açığı nedeniyle kayıtlı milyonlarca kullanıcının telefon bilgilerinin internette kolayca bulunabildiği ortaya çıktı.

Teknoloji sitesi techCrunch'ın aktardığına göre 133 milyon ABD, 18 milyon İngiltere'de ve 50 milyon da Vietnam'da olmak üzere toplam 419 milyon kayıtlı kullanıcının telefon numaraları korunmasız şekilde internete sızdı.

Habere göre bu hata, Facebook sunucusunun bir şifre ile korunmamasından kaynaklandı.

TechCrunch, Facebook kullanıcılarının bilinen telefon numaralarına karşılık gelen kullanıcı numaralarıyla Facebook veritabanındaki kayıtlı telefon numaralarını karşılaştırdı. Ayrıca Facebook'ta şifre yenilemek için kullanılan telefon numaralarına karşılık gelen diğer kayıtlı telefon numaralarını inceledi.

Bazı kayıtlarda kullanıcının adı, cinsiyeti ve yaşadığı ülke de bulunuyordu.

Söz konusu güvenlik açığının, milyonlarca Facebook kullanıcısının telefon numarasına bu kişilerin kullanıcı numaralarına girerek kolaylıkla ulaşılabileceği ve bu kişilerin telefonla dolandırıcılık veya bu telefonları kötü niyetle kullanmak isteyenlere karşı korunmasız hale getirebileceği belirtiliyor.

Facebook sözcüsü Jay Nancarrow ise kullanıcıların telefon numaralarına erişimin kesilmesinden önce verilerin temizlendiğini belirti.

Ancak bu verilerin Facebook'tan ne zaman kim tarafından temizlendiği neden temizlendiği ise bilinmiyor.

Facebook uzun bir süre yazılımcıların kullanıcıların telefon numaralarına erişimini engellemişti. Ayrıca sitede arkadaşların telefon numalarını aramasını daha zor hale getirmişti. Ancak  verilerin sızdırılan veri tabanına geçtiğimiz ayın sonunda yüklendiği sanılıyor.



İngiltere, Facebook, Vietnam, Dünya

Kaynak: DHA

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