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Facebook'tan Apple Watch İçin Yeni Mesajlaşma Uygulaması

Yeni mobil fikirleri desteklemek için tasarlanan Facebook'un deneysel uygulama bölümü NPE yeni bir Apple Watch mesajlaşma uygulaması geliştirdi.

15.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:53
Facebook'tan Apple Watch İçin Yeni Mesajlaşma Uygulaması
Yeni mobil fikirleri desteklemek için tasarlanan Facebook 'un deneysel uygulama bölümü NPE yeni bir Apple Watch mesajlaşma uygulaması geliştirdi. Kit (Keep in Touch) adlı yeni ürün, tek bir dokunuşla sesli mesaj, konum veya emoji göndermenizi sağlıyor.

"Arkadaşlarınızdan gelen mesajlara konuşmadan erişebilirsiniz. Kit, sürekli olarak telefonunuzu taşımaya gerek kalmadan sizin için en önemli olanlarla iletişim kurmanıza yardımcı olmasını sağlayacak" diye tanıtılan yeni uygulama Kit, aile üyeleri gibi yakın kişilerle iletişim kurmaya odaklanıyor.

İlk bakışta kullanışlı bir uygulama olarak görünse de Kit'in neden böyle bir dönemde sunulduğu hala bilinmiyor. Uygulama oldukça temel düzeyde görünüyor ve zaten Messenger'ın Apple Watch için bir sürümü bulunuyor. Messenger'ın dışında birkaç ekstra özelliği olan Kit'in "özel sohbet" amacıyla kullanılabileceğini belirtelim.

Tüm bunlara rağmen Apple Watch kullanıcılarını heyecanlandırmayı başaran Kit'in yakında daha spesifik özelliklere sahip olacağını da düşünüyoruz. Uygulama şu an sadece Kanada ile sınırlı olsa da global sürümünün kısa sürede yayınlanacağı ifade edildi.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Apple Watch, Facebook, Teknoloji
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