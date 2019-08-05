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Facebook'tan insan beynini okuyup metne dönüştürebilen yapay zeka

DÜNYA genelinde 1.5 milyarın üzerinde kullanıcısı bulunan ve Instagram ile WhatsApp uygulamalarının da sahibi olan Facebook, Ar-Ge çalışmalarını da sürdürüyor.

05.08.2019 10:46 Facebook'tan insan beynini okuyup metne dönüştürebilen yapay zeka
DÜNYA genelinde 1.5 milyarın üzerinde kullanıcısı bulunan ve Instagram ile WhatsApp uygulamalarının da sahibi olan Facebook, Ar-Ge çalışmalarını da sürdürüyor. Son olarak şirketin insan beynini okuyabilen ve bunu metne dönüştürebilen yapay zeka teknolojisi geliştirdiği belirtildi. İnsanların aklından geçenleri yazıya dönüştürebildiği iddia edilen yapay zeka teknolojisi bilim ve teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Facebook Reality Labs tarafından finanse edilen yeni teknoloji, kullanıcının kafatasına yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla kişinin düşüncelerinin okunup metne dökülmesi yöntemiyle çalışıyor. Yapılan çalışmaların sonuçlarını dünyayla paylaşan Facebook, yapay zeka teknolojisiyle insan beyninden geçen kelime veya cümlelerin başarıyla okunabildiğini ve metne dönüştürebildiğini kaydetti. Bu teknoloji sayesinde yakın gelecekte konuşma güçlüğü çeken ve felçli hastaların düşüncelerinin yazıya dönüştürebilmesi amaçlanıyor.


- İstanbul

Instagram, Facebook, Güncel

Kaynak: DHA

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