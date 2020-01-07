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Facebook'tan Keşmir'le ilgili mesaj atan kişi casusluktan gözaltına alındı

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaşayan Rakesh Kumar, sosyal medyadan görüştüğü Pakistanlıya bölgedeki güvenlik durumuyla ilgili mesaj attığı için casusluk suçundan gözaltına alındı.

07.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:30 Facebook'tan Keşmir'le ilgili mesaj atan kişi casusluktan gözaltına alındı
kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaşayan Rakesh Kumar, sosyal medyadan görüştüğü Pakistanlıya bölgedeki güvenlik durumuyla ilgili mesaj attığı için casusluk suçundan gözaltına alındı.
Hint medyasında yer alan habere göre, Cammu Keşmir'in Pakistan sınırındaki Arnia bölgesinde yaşayan Kumar, üzerinden tanıştığı Pakistanlı kadınla mesajlaşmaya başladı.
Pakistanlı kadınla yazışmalarında Cammu Keşmir'deki güvenlik önlemlerine ilişkin mesajlar paylaştığı belirtilen Kumar, casusluk yaptığı ve bilgi sızdırdığı suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Mesajları yazan kadının Kumar'dan bilgi almak için casusluk amacıyla açılmış sahte bir hesap olduğu da ileri sürüldü.
Cammu Keşmir polisi, Kumar'ın emniyetin ardından istihbarat elemanlarınca da sorgulanmak üzere Ortak Sorgu Merkezine götürüleceğini açıkladı.

Hindistan, Facebook, Güncel

Kaynak: AA

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