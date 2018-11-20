Facebook, Tüketici Farkındalığı Kampanyası'nı Türkiye'de Başlatıyor

Bu kampanyayla "phishing" adı verilen ve platform üzerinden insanları dolandırmaya çalışan sahte banka reklamlarının yaygınlığını azaltmayı hedefleyen Facebook, kampanya kapsamında insanlara Haber Kaynağı'nda bir bilgilendirme metni gösterecek.

Platformda güvenli ve hakiki etkileşimi destekleyen ve bu alanda tüketicileri bilinçlendirmeyi hedefleyen Facebook, Haber Kaynağı'nda paylaştığı bilgilendirme metniyle kullanıcıları bilgilerini paylaşırken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor:

Görünürde bir banka reklamı, sizi bir internet sitesine yönlendirip hesap bilgilerinizi girmenizi isteyebilir; ancak, sizi yönlendirdiği sayfa gerçek bir banka olmayabilir.

Bilgilerinizi girmeden önce, internet tarayıcınızın adres çubuğundan, giriş yaptığınız sayfanın bankanın resmi internet sitesi olduğuna emin olun.

Kampanyayla ilgili konuşan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Yöneticisi Çağatay Pekyörür, konuyla ilgili şunları dile getirdi: "Türkiye'deki insanların Facebook'taki bilgilerini güvende tutmak bizim en önemli önceliğimiz. Bunun için sadece en iyi teknolojiyi kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda Tüketici Farkındalığı Kampanyası gibi girişimlerle insanlara kendi bilgilerini korumayı öğrenme konusunda rehberlik etmeyi de amaçlıyoruz."

Türkiye'deki tüketicileri koruma ve bilinçlendirme sorumluluğunun farkında olan Facebook, bu kampanyayla ülke çapında önemli bir problem olan "phishing" saldırılarının önüne geçmeyi amaçlıyor.