Facebook'un Yeni Uygulaması Tuned, Uzakta Olan Çiftleri Yakınlaştırıyor
Facebook, Corona virüsü salgını nedeniyle birbiriyile görüşemeyen çiftler için yeni bir uygulama yayınladı.
10.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:51
Facebook, Kişilerin Özel Hayatlarına Odaklandı
Geçtiğimiz günlerde Pintereset benzeri Hobbi uygulamasını kullanıcılara sunan NPE ekibi, geliştirdiği uygulamaları test etmek amacıyla kullanıma sunuyor. Tuned uygulamasının da test etmek amacıyla kullanıma sunulduğunu söylemek mümkün. Corona virüsü salgını nedeniyle, uzakta olan ve görüşemeyen çiftleri hedef alan Tuned uygulaması, widgetlar sayesinde çiftlerin neler hissettiklerini birbirleriyle kolaylıkla paylaşabilmesini sağlıyor. Tuned uygulamasından önce Facebook Dating uygulamasını kullanıma sunan Facebook şirketi, bir süredir kişilerin özel hayatlarına odaklanmış gibi görünüyor. Facebook tarafından kullanıma sunulan Tuned uygulamasının, görüşemeyen çiftler tarafından büyük ilgi göreceği söylenebilir. Test amaçlı kullanıma sunulduğu tahmin edilen uygulamanın önümüzdeki günlerde kullanımdan kaldırılıp kaldırılmayacağı ise merak konusu.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Koronavirüs, Facebook, Spotify, Teknoloji