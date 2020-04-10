Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Facebook'un Yeni Uygulaması Tuned, Uzakta Olan Çiftleri Yakınlaştırıyor

Facebook, Corona virüsü salgını nedeniyle birbiriyile görüşemeyen çiftler için yeni bir uygulama yayınladı.

10.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:51
Facebook'un Yeni Uygulaması Tuned, Uzakta Olan Çiftleri Yakınlaştırıyor
Facebook , Corona virüsü salgını nedeniyle birbiriyile görüşemeyen çiftler için yeni bir uygulama yayınladı. Tuned uygulaması, widgetlar sayesinde uzakta olan çiftlerin birbirleriyle görüşebilmelerine olanak tanıyor. Çiftler, widgetlar sayesinde birbirleriyle günlük hislerini paylaşabiliyorken aynı zamanda Spotify eklentisiyle de birbirleriyle şarkı listesi alışverişinde bulunabiliyor. Facebook'un yeni ürün denemeleri gerçekleştiren NPE ekibi tarafından gerçekleştirilen mesajlaşma uygulaması Tuned, şu an için sadece ABD ve Kanada'da kullanılabiliyor.

Facebook, Kişilerin Özel Hayatlarına Odaklandı

Geçtiğimiz günlerde Pintereset benzeri Hobbi uygulamasını kullanıcılara sunan NPE ekibi, geliştirdiği uygulamaları test etmek amacıyla kullanıma sunuyor. Tuned uygulamasının da test etmek amacıyla kullanıma sunulduğunu söylemek mümkün. Corona virüsü salgını nedeniyle, uzakta olan ve görüşemeyen çiftleri hedef alan Tuned uygulaması, widgetlar sayesinde çiftlerin neler hissettiklerini birbirleriyle kolaylıkla paylaşabilmesini sağlıyor. Tuned uygulamasından önce Facebook Dating uygulamasını kullanıma sunan Facebook şirketi, bir süredir kişilerin özel hayatlarına odaklanmış gibi görünüyor. Facebook tarafından kullanıma sunulan Tuned uygulamasının, görüşemeyen çiftler tarafından büyük ilgi göreceği söylenebilir. Test amaçlı kullanıma sunulduğu tahmin edilen uygulamanın önümüzdeki günlerde kullanımdan kaldırılıp kaldırılmayacağı ise merak konusu.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Facebook, Spotify, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Haberler ›› Teknoloji ››Facebook'un Yeni Uygulaması Tuned, Uzakta Olan Çiftleri Yakınlaştırıyor - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

13:04: Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı - Haberler 13:03: Batman'da kavga eden 53 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 166 bin 950 lira ceza - Haberler 13:02: HDP Sözcüsü Ebru Günay Açıklaması - Haberler 12:57: Diyarbakır'da bir apartman korona virüs nedeni ile karantinaya alındı - Haberler 12:54: İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 122 can kaybının daha gerçekleştiği... - Haberler 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti 11:55: Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini defalarca bıçakladı - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi