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Facebook ve Flexport, Bay Area için Tıbbi Bağışta Bulunuyor

Körfez bölgesi sağlık çalışanları, Corona virüsüyle mücadelede çok daha fazla tıbbi ekipmana ihtiyaç duyulduğunu, bazı hastanelerin, yüz maskeleri tükendiği için, halka, kullanılmış maskeleri tekrar kullanmasını söylediğini açıkladı.

23.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:34
Facebook ve Flexport, Bay Area için Tıbbi Bağışta Bulunuyor
Körfez bölgesi sağlık çalışanları, Corona virüsüyle mücadelede çok daha fazla tıbbi ekipmana ihtiyaç duyulduğunu, bazı hastanelerin, yüz maskeleri tükendiği için, halka, kullanılmış maskeleri tekrar kullanmasını söylediğini açıkladı. Yapılan açıklama üzerine, Facebook ve Flexport şirketleri Körfez Bölgesi Sağlık kuruluşu için tıbbi bağışta bulunacağını belirtti. Başkan Trump, Amerikalı üreticileri tesislerini solunum cihazları üretimi için uyarlamaları yönünde çağrıda bulunmuştu. Çağrının hemen akabinde Facebook ve Flexport gibi şirketler, tıbbi bağışta bulunacaklarını açıkladılar. Facebook, N95 solunum maskesi ve temel cerrahi maskelerinin yerine kullanılabilen yüz maskelerini içeren toplam 720 bin maske bağışında bulunacağını belirtti. Yüz maskelerinin yanı sıra, aynı zaman 1,5 milyon çift eldiven bağışında da bulunulacak. 375 Bin Maske ve 867 Bin Eldiven Bağışlandı

Facebook yetkilileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, Kaliforniya bölgesinde çıkan yangınlardan hemen sonra, Facebook ofislerinin acil durum çantaları için çok sayıda yüz maskesi alındığını ve ellerinde bulunan maskeleri, Körfez Sağlık kurumuna bağışlayacaklarını ifade etti. Facebook şirketi, şimdiye kadar Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara ve Santa Cruz bölgelerinde, 375 bin yüz maskesi ve 867 bin çift eldiven bağışladı.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Donald Trump, Facebook, Körfez, Teknoloji

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