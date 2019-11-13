Haberler » Ekonomi » Facebook yeni ödeme sistemi Facebook Pay'i duyurdu - Ekonomi

Facebook yeni ödeme sistemi Facebook Pay'i duyurdu

ABD merkezli teknoloji şirketi Facebook, yeni birleşik ödeme sistemi Facebook Pay'i duyurdu.

13.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:58Facebook yeni ödeme sistemi Facebook Pay'i duyurdu

ABD merkezli teknoloji şirketi , yeni birleşik ödeme sistemi Facebook Pay'i duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu ödeme sistemine Facebook, Messenger, Instagram ve Whatsapp üzerinden erişim sağlanabileceği ve kullanıcıların Facebook uygulamalarından ayrılmadan para gönderme veya ödeme yapma gibi işlemlerini gerçekleştirebilecekleri söylendi. Bunun yanında uygulamada ayrıca PayPal'in yanında çoğu kredi ve banka kartlarının da kullanılabileceği vurgulandı.Facebook, söz konusu ödeme sistemini bu hafta ABD'de Facebook ve Messenger üzerinden kullanıma sunacağını belirtirken, uluslararası kullanıcıların uygulamaya ne zaman erişebileceği veya diğer uygulamalarda ne zaman kullanılabileceğine ilişkin bir bilgi verilmedi.



Amerika Birleşik Devletleri, Facebook Messenger, Facebook, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:28 Asya borsaları
10:25 Tutan da, satan da, alan da memnun...Hamsi fiyatıyla yüzleri güldürmeye devam ediyor
10:24 Tokat'ta şeker pancarından 180 milyon lira gelir bekleniyor
10:19 MÜSİAD, Adana'ya "Orta Ölçekli Sanayi Sitesi" kazandıracak
10:22 "Diyabet uzuv kayıplarına neden olabiliyor"
22:56 BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
20:07 "Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor" iddiası
16:21 İmamoğlu başkan olunca AK Partililer Fatih Terim Stadı'nın Bakanlığa devri için harekete geçti
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 10:28:49