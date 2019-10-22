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"Facia Üçlü Karışma Bende" Kahramanmaraş'ta

Sosyal medya fenomenlerin izleyenleri kahkahaya boğan "Facia Üçlü Karışma Bende" filminin oyunculu özel gösterimi Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

22.10.2019 09:33
Sosyal medya fenomenlerin izleyenleri kahkahaya boğan "Facia Üçlü Karışma Bende" filminin oyunculu özel gösterimi Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Başlarına gelen trajikomik olayların üstesinden gelmeye çalışan Sefa, Fatih ve Mami'nin hikayesini konu eden filmin özel gösterimi için Kahramanmaraş Piazza'ya gelen oyuncular, sevgi gösterileri ile karşılandılar.

Filmin başrol oyuncuları Sefa Kındır, Mami Emen, Sinan Poyraz ve Emre Gül, sinema salonunda izleyicilerle film üzerine sohbet edip, sinemaseverler ile fotoğraf çektirdikten sonra filmi onlarla birlikte izlediler.

Çekimleri Adana ve İzmir'de gerçekleşen filmin gösterimi sonrasında izleyicilerden yorumları da alan oyuncular, gösterilen ilgiye, sanata, sanatçıya ve sinemaya verilen değerden dolayı teşekkür ettiler. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

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