Faciada Bilanço Ağırlaşıyor: 81 Ölü, 41 Yaralı

Bangladeş
'in başkenti Dakka'da yangın faciası yaşandı. Bir binada çıkan ve çevredeki binalarla depolara da sıçrayan yangında 81 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Chawkbazar bölgesinde bir binada çıkan ve kısa sürede yayılan yangın faciasında ölü sayısı artıyor. Feci yangında 81 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 41 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Doktorlar çoğu yaralının durumunun kritik olduğunu belirtiyor. İtfaiye
görevlisi Mahfuz Riven, yangının gaz tüpünün patlaması sonucu 5 katlı binanın zemin katında bulunan kimyasal depoya hızla yayıldığını belirtti.
(İHA)
Bangladeş, Güncel
Kaynak: İHA