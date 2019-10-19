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Faciadan dönüldü

Muratlı'da bir otomobilin alev alması sonucu başlayan yangın civar evlere sıçradı.

19.10.2019 16:19Faciadan dönüldü
Muratlı'da bir otomobilin alev alması sonucu başlayan yangın civar evlere sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kimse zarar görmeden söndürüldü.

Olay, Muradiye Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Bahçede park halindeki 59 AC 163 plakalı araçtan çıktığı tahmin edilen yangın, bir evin çatısına sıçradı. Civar sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri daha fazla büyümeden söndürmeyi başardı.

Emniyet ve GAZDAŞ ekipleri de bölgede hazır bekledi. Yangında kimse zarar görmezken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının sıçradığı iki evde ise maddi zarar oluştu.

Yangının kesin başlangıç nedeni araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Muratlı, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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