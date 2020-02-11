Faciadan dönülen kaza yeri için trafik ışığı talebi

SAMSUN'da, kar nedeniyle kayan iki otomobilin kalabalığın arasında daldığı kazanın yaşandığı Mevlana Mahallesi Muhtarı Ersin Yazgan, kaza yerine trafik sinyalizasyon sistemi yerleştirilmesini istedi.

Olay, cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonundan kar yağışını çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına Serhat Caddesi'nde seyir halinde olan bir aracın takla attığı anlar yansıdı. Kaza sırasında yol kenarında karla oynayan 4'ü çocuk 6 kişi ise, takla atan aracı fark ederek kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, takla atan otomobil sürücüsüne yardım etmek için yanına giden vatandaşlar ikinci şoku yaşadı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden bir başka araç da kalabalığın içine daldı. Büyük bir faciadan dönülen olayda, yaralanan olmadı.

'ACİLEN TRAFİK IŞIĞI TAKILMALI'

İki aracın da süratli bir şekilde aşağı doğru seyir halinde olduğunu belirten Mevlana Mahallesi Muhtarı Ersin Yazgan, "O sırada vatandaşlar yol kenarında kar topu oynuyordu. Devrilen iki araç da vatandaşların üzerine doğru geldi. Ancak olayda kimse yaralanmadı. Can kaybının olmaması ve kimsenin yaralanmaması yüreğimize su serpti. Vatandaşların böyle havalarda tedbirli olması gerekiyor, karlı havalarda arabayla dışarı çıkmamak lazım. Yollarda buzlanma olunca, sürücüler frene basıyor, araç da kayıyor. Kazanın olduğu bu güzergah çok yoğun, okullara giden bir yol. Ancak bu yoğunluğa rağmen trafik ışıkları bu bölgede yok, acilen trafik ışığı takılmalı. O zaman trafik kazaları da olmaz" ifadelerini kullandı.