Haberler » 3. Sayfa » Faciadan kıl payı dönüldü - Haberler

Faciadan kıl payı dönüldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden alev alan park halindeki araç vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

15.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:55Faciadan kıl payı dönüldü
'ın ilçesinde aniden alev alan park halindeki araç vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Caddesi'nde park halindeki Dilek Kaçar'a ait 22 KL 926 plakalı hafif ticari araç aniden alev aldı. Yanan aracı gören vatandaşlar, yangın tüpü ile alevleri söndürmeye çalıştı. Erken müdahale ile yangın söndürülürken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirdi. Aracın banka ve resmi kuruluşlara yakın olması çevrede tedirginliğe sebep olurken, hızlı müdahale olası bir facianın önüne geçti.

Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:02 Kaçak altın madeninde göçük 1 gün sonra fark edildi: 30 işçi öldü - Haberler
17:02 Lübnan'da hükümet karşıtları, siyasi partilere ait binaları ateşe verdi - Haberler
16:58 9 gün önce cezaevinden çıktı, 9 gün sonra aynı suçtan tekrar yakalandı - Haberler
16:58 Afganistan'ın Belh Sağlık Müdürü'nün oğlunun cenazesi ailesine teslim edildi - Haberler
16:54 Kahramanmaraş'ta 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
16:42 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında göçük: 30 ölü - Haberler
16:20 "Sahneye neden çağırmadın" cümlesiyle başlayan cinayetlerin sanıklarına ceza yağdı - Haberler
15:57 "İntihar etti" denilerek dosyası kapatılan genç kadının tırnaklarından ayrıldığı erkek arkadaşının DNA'sı çıktı, dosya yeniden açıldı - Haberler
15:45 Sivas'ta gol perdesi açıldı! - Haberler
15:06 İki odalı gecekonduda yaşam savaşı - Haberler
15.12.2019 17:04:34