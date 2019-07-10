10.07.2019 08:52
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Faciadan kılpayı kurtuldu

Faciadan kılpayı kurtuldu

Ankara'ın Haymana ilçesinde doğalgaz çalışmaları sırasında açılan kanala batan su tankeri son anda devrilmekten kurtarıldı.

Ankara'ın Haymana ilçesinde doğalgaz çalışmaları sırasında açılan kanala batan su tankeri son anda devrilmekten kurtarıldı.

Haymana ilçesinde doğalgaz çalışmaları kapsamında birçok noktadan doğalgaz boru hattı kazı çalışması yapılırken çalışmaların bittiği yerde kapatılan kazı alanlarından birinden geçen ASKİ'ye ait su tankeri kazı alanına battı ve devrilme tehlikesi geçirdi. Devrilmemesi için kepçeyle desteklenen su tankeri yapılan çalışmaların ardından devrilmeden son anda kurtarıldı. İlçe merkezinde insanların yoğun şekilde kullandıkları yolda meydana gelen kaza büyük faciadan kıl payı kurtarılmış bir oldu. - ANKARA
Kaynak: İHA
Haymana, 3. Sayfa

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