- Faciadan kurtulan düzensiz göçmenler hastaneye sevk edildi

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:07



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:07

- Faciadan kurtulan düzensiz göçmenler hastaneye sevk edildiÖlen 5 düzensiz göçmenden 3'ü çocukİZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu kayıp olan kişilerden 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kurtulan 5 düzensiz göçmen Dikili Limanından Dikili Devlet Hastanesine sevk edildi. 5 düzensiz göçmen için arama çalışmaları devam ediyor. İzmir'in Dikili ilçesi Denizköy bölgesinde, saat 06.19'da yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yüzerek Karaada mevkiindeki balık çiftliklerine çıktı. Göçmenler, bindikleri fiber teknenin battığını, teknede 3'ü çocuk 15 kişi olduklarını bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. 14 Afganistan, 1 İran uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin neden battığı henüz belirlenemezken, sabah saatlerinden bu yana toplam 5 düzensiz göçmen faciadan kurtuldu, 3'ü çocuk 5 düzensiz göçmen ise yaşamını yitirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.