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Sabiha Gökçen'deki faciada kule, pilotları uyarmış: Sizden önceki uçak pas geçti

İstanbul Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağının pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Korkunç kazanın yankıları sürerken kule ile pilot arasında geçen son konuşma dikkat çekti. Kule görevlilerinin pistten çıkan uçağın pilotlarına iniş öncesi yaptığı ikazlar da ortaya çıktı.

06.02.2020 08:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:30

İzmir- seferini yapan Havayolları'na ait uçak, dün akşam saat 18.19'da deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı.

30 metre yükseklikten yola düşen ve 50-60 metre sürüklenip savrulan uçak üçe bölündü. Parçalanma sonrası alev alan uçaktaki yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkabildi.

Uçak içinde mahsur kalan yolcuları 112, İtfaiye, AFAD ve HEAŞ ekipleri tahliye etti. Uçakta ikisi bebek 177 yolcu, iki pilot ve dört kabin görevlisi olduğu öğrenildi. Pegasus Havayolları, yolculardan 22'sinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

Uçağın sert iniş yapması nedeniyle pistten çıktığı iddia edilirken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KULE, İNİŞ ÖNCESİ PİLOTLARI UYARMIŞ: SİZDEN ÖNCEKİ UÇAK PAS GEÇTİ

Kule görevlilerinin pistten çıkan uçağın pilotlarına iniş incesi yaptığı ikazlar da ortaya çıktı.

Kule: Pist değişecek muhtemel 2,4 pist olacak dinlemede kalın şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla malumat dinlemede kalın arayacağım

Kule: 87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti.

Kule: Sizden önceki trafik pas geçti.

KULE İLE EKİPLERİN DİYALOĞU DA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kule ile yer hizmetlerine bağlı ekiplerin arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Kule: inişine müteakiben 2,4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağıya indi şu anda göremiyoruz.

Ekipler: Anlaşıldı şu anda göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

Kule: Ambulanslar da gidiyor mu?

Kule Pilota anons ediyor: İfadelerim alınabiliyor mu?

Ekipler: Şu anadaki bulunduğumuz mevkide uçağa müdahale etme imkanımız yok.

Kule: Herhangi bir yangın veya patlama başka bir şey takip edebiliyor musunuz?

Ekipler: Şu anda uçakta alev veya duman gözükmüyor ama parçalanmış uçak.

Kule: Bütün ekipler müdahale etsin.

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