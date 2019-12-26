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Facianın eşiğinden dönüldü

Bursa-Ankara yolunda kaza yapan araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran tır, yanında giden bir başka tıra arkadan çarptı.

26.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:51 Facianın eşiğinden dönüldü
Bursa- yolunda kaza yapan araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran tır, yanında giden bir başka tıra arkadan çarptı. Tırın ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Arif D. idaresindeki 16 NIN 71 çekici, 16 CUC 52 dorse plakalı tır, Ankara'dan Bursa'ya doğru seyir halindeyken, daha önce meydana gelen kazalar sebebiyle duran araçlara çarpmamak için aniden manevra yapınca, önünde giden Habib A'nın kullandığı 63 B 5265 çekici, 63 DD 602 dorse plakalı mısır yüklü tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın kupa kısmı hurdaya dönerek yere düştü. Kazada Arif D. yara almadan atlattı. Arkadan çarptığı tırın dorsesindeki mısırlar ise yola döküldü. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Araçları kontrollü bir şekilde petrol istasyonun içerisindeki yoldan göndererek trafik akışını sağlamaya çalıştı. Hasar gören araçlar ise kaza yerine gelen vinç ve çekici yardımıyla kaldırıldı. Araçların kaldırılmasın ardından yol trafiğe tekrar açıldı. Öte yandan yola dökülen mısırlar ise vatandaşların yardımıyla poşetlere doldurularak tekrar tıra yüklendi.

Kaza anını anlatan Arif D, "Önümde kaza olduğu için araçlar aniden yavaşladı, ben de fazla hızlı değildim. Yağış vardı, yollar kaygandı. Ben ya önündeki araçlara çarpacaktım, ya da petrol istasyonuna dalacaktım. Bu daha büyük bir faciaya yol açardı. Ben de yanımda giden tıra çarptım" diye konuştu. - BURSA

Ankara, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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