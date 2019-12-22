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Facianın eşiğinden saniyelerle döndüler

Şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı bir apartmanın çatısı koparak park halindeki araçların üzerine düştü.

22.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:36
Şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı bir apartmanın çatısı koparak park halindeki araçların üzerine düştü. 'nda bir baba ve çocuğu çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından 'da akşam saatlerinden bu yana şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısı rüzgarın şiddetiyle koptu ve park halindeki araçların üzerine düştü. Çatının bir hafta önce yapıldığı öğrenilirken, apartmanda yaşayanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Bir baba ve çocuğu çatının altında kalmakta saniyelerle kurtuldu.
Çatının düşme anı, baba ve çocuğunun facianın eşiğinden kıl payı kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, baba ve çocuğunun sokaktan geçip başka bir apartmana girdiği ve çatının düştüğü görülüyor.
Çatının yeni yapıldığını söyleyen bir vatandaş, "Çatı yapılalı bir hafta oldu. Çatı ağırlık yapıyor diye kiremitleri indirdiler. Saçları koydular yukarı. O da bir hafta dayandı" derken, başka bir vatandaş da, "Altında araçlar var. Allah'tan insan yok. Baya bir araç var pert olan" ifadelerini kullandı.
(Tunacan Atalay/İHA)
Facianın eşiğinden saniyelerle döndüler

İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: İHA


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