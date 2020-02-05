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Facianın olduğu bölgede üçüncü çığ uyarısı

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde üçüncü çığ uyarısı yapıldı.

05.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:03Facianın olduğu bölgede üçüncü çığ uyarısı
Van- kara yolunda meydana gelen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde üçüncü çığ uyarısı yapıldı.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken meydana gelen ikinci çığ faciasında 8 jandarma personeli, 9 sivil, 3 korucu ve 1 itfaiyeciyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselmişti.

Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor. - VAN

Bahçesaray, Jandarma, Sabah, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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